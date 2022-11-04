وزيرة التضامن: قمة المناخ بشرم الشيخ ستخرج بالصورة التى تليق باسم مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة التضامن، فى تصريحات تلفزيونية، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" يضعها فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة.

وشدد القباج على أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستخرج بالصورة التى تليق باسم مصر وحجمها، منوهة بأن مؤتمر المناخ سيناقش تعويض الدول المتضررة من السلوكيات البيئية الخاطئة، والتى كان لها ضرر واضح على الدول النامية.

وأوضحت أن المجتمع المدنى له خبرات عديدة فى مجال التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية والعدالة المناخية، مبينة أن العدالة المناخية هى الحق فى المياه والهواء والطاقة دون ممارسات سلوكية خاطئة من بعض الدول قد تؤثر على الطرف الأضعف.

وأشارت إلى أن عدد جمعيات المجتمع المدنى المسجلة يبلغ 34 ألف جمعية تم تقنين أوضاعها وتوثيقها داخل وزارة التضامن، منها 2800 جمعية أهلية تتعامل مع قضايا التغيرات المناخية والعمل البيئي.. لافتا فى الوقت ذاته إلى وجود 66 جمعية أهلية تشارك فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إضافة إلى 90 متحدثا بالقضايا البيئية.

وقالت الوزيرة إن "حياة كريمة" أدخلت المياه إلى القرى الأكثر احتياجا بواسطة شبكات جديدة ومتطورة، موضحة أن بعض المناطق لم يكن فيها خطوط مياه قبل بدء المبادرة الرئاسية.