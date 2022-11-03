تريزيجيه يودع الدوري الأوروبي بفوز صعب لـ طرابزون سبور ضد فرينكفاروزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - فاز فريق طرابزون سبور علي حساب نظيره فرينكفاروزي بطل المجر بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب شينول جونيش، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات الدورى الأوروبى، حيث يتطلع الفريق التركي الذى يضم بين صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمود تريزيجيه لخطف إحدى تذكرتى التأهل عن المجموعة.

جاء هدف طرابزون سبور عن طريق اللاعب باسيكتاس في الدقيقة السابعة من عمر المباراة من تمريرة رائعة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه بعدما قاد هجمة قوية من الجبهة اليسرى.

ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسارة مثلهم وتسجيل 11 هدفاً وتلقي 9.

بينما جاء فرينكفاروزي في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وصعد معه موناكو الفرنسي صاحب نفس الرصيد.طرابزون ضد فرينكفاروزي

وودع نادي طرابزون سبور بطولة الدوري الأوروبي بسبب الفوز الذي حققه موناكو اليوم في البطولة ليواصل فارق النقاط بينهما وهو نقطة واحدة فقط.

ويمتك طرابزون سجلا مميزا على ملعبه في أوروبا حيث لم يخسر أي مباراة منذ الخسارة من روما في تصفيات دوري الأبطال في أغسطس 2021

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: أورجكان.

خط الدفاع: إرين ألمالي، بارترا، فيتور هوجو، سترايجر لارسن.

خط الوسط: سيويس، باسيكتاس، هامشيك.

خط الهجوم: تريزيجيه، يوسف يازجي، عبد القادر عمر.

بينما جاء تشكيل فرينكفاروزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديبوس.

خط الدفاع: وينجو، ميماي، كنوستر، باشكا.

خط الوسط: فيكي، العيدوني، إيستيل.

خط الهجوم: زكرياسن، ميماي، توكماك.