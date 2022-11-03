عبدالفتاح العواري: من يفكر في زعزعة واستقرار الوطن شاذ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، إن الإسلام حافظ على الوطن الذي لولا وجوده ما كان هناك أمن واستقرار وصناعة وزراعة.

أضاف عبد الفتاح العواري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنه ليس للإنسان قيمة بدون الوطن، مبينا أن الإسلام أوضح حرمة الأوطان، والتفريط في الوطن ليس من الإيمان.

تابع عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، أن الشخص الشاذ الذي يفكر في زعزعة استقرار الوطن بإثارة الفتن والتحريض على قتل الأبرياء خاصة من يحمون الوطن داخليا وخارجيا برا وبحرا وجوا إنما هو مخالف لتعالم الله ورسوله، كما يجرم الله أفعاله.

بيّن عبد الفتاح العواري، أن التحريض على قتل الأبرياء يصدر من فئة محاربة لله ورسوله، مشيرا إلى أن الإسلام نهى عن قتل أي نفس أو ترويع آمن.

أشار عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، إلى أن قتل النفس بغير حق محرم بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة، مردفا أن الأمن أهم من أي شيء آخر، والإضرابات والتعدي على الأرواح وحمل السلاح ضد المجتمع ليس منا.

دعا عبد الفتاح العواري، الشباب بالالتفاف حول القيادة السياسية وأن يكونوا جنودا مدافعين عن وظنهم ولا ينساقوا ضد الدعوات الخبيثة التي تنفذ أجندات أعداء الوطن، مؤكدا أن حرمة الأوطان مصونة بحكم الإسلام ومقاصد الشريعة.