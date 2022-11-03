محمد النني على رأس التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال ضد زيورخ فى الدورى الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريقا أرسنال ضد زيورخ التشكيل الرسمي لمباراتهما التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الخميس على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تيرني، جابرييل، هولدينج، وايت.

خط الوسط: نيلسون، لوكونجو، النني، فابيو فييرا.

خط الهجوم: خيسوس، نيكيتاه.

ارسنال

بينما جاء تشكيل زيورخ كالتالي:

حراسة المرمى: بريشر.

خط الدفاع: بورانيجاسيفيتش، كامبيري، كاتي، أليتي.

خط الوسط: كوندي، سيلنكس، جيريرو.

خط الهجوم: توسين، أوكيتا، رونر.

تشكيل زيورخ

وحسم فريق أرسنال، تأهله إلي منافسات دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي، قبل مباراة اليوم ضد زيوريخ، بعدما إعتلي صدارة ترتيب المجموعة الأولي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن إيندهوفن الهولندي الوصيف برصيد 10 نقاط.ارسنال ضد زيورخ

خاض فريق أرسنال 5 مباريات في مشوار دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، مقسمين ما بين 4 انتصارات وخسارة وحيدة، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي إيندهوفن وصيفًا برصيد 10 نقاط، ومن خلفه بودو جليمت ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرًا زيوريخ السويسري برصيد 3 نقاط.

يستهدف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، الفوز على زيوريخ في مباراة اليوم، من أجل إنهاء مشوار دور المجموعات بالدوري الأوروبي، على رأس ترتيب المجموعة الأولى.ارسنال ضد زيورخ

وقد يظهر الدولي المصري محمد النني في مباراة أرسنال ضد زيوريخ، من خلال المشاركة لعدة دقائق بعد أن عاد إلي تدريبات الجانرز السبت الماضي، عقب شفائه من الإصابة.

كان أرسنال قد تغلب على نوتينجهام بخماسية نظيفة، في الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليستمر في صدارة مسابقة البريميرليج برصيد 31 وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.