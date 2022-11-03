الجيزة تغلق شارع فيصل لمدة يومين.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

وأشارت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل فى الموقع المشار إليه نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق"، وذلك لمدة يومين على النحو التالى: "غدا الجمعة ويبدأ العمل من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، ويوم السبت يبدأ العمل من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحًا".
وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل العقبات للانتهاء من الأعمال، وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قررت التنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
أولًا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير اتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يمينًا لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.
ثانيا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الاعمال .
ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعى من "الكشافات، الطواحين الضوئية، الحواجز الفسفورية" اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.
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