فيتوريا: مواجهة بلجيكا اختبار صعب.. وهذا سبب إلغاء الودية الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - كشف روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أسباب إلغاء المباراة الودية الثانية للمنتخب في معسكر نوفمبر الجاري الذى ينطلق 7 نوفمبر الجاري.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم ،الخميس، داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية: "الظروف لم تتح لنا لخوض مباراة ثانية عقب مباراة بلجيكا، رغم أنني كنت أتمنى أن نخوض ودية أخرى".

وواصل فيتوريا أن العائق الذي وقف أمام إقامة الودية الثانية هو السفر للأردن ثم إلى الكويت، ولهذا فضل الجهاز الفنى الاكتفاء بمباراة واحدة أمام بلجيكا، وأشار إلى أن الباب مفتوح لأي لاعب خلال الفترة المقبلة، مستشهدًا بـ"زيكو" لاعب حرس الحدود، الذي يراه لاعبًا مميزًا ولذلك تم ضمه لمعسكر المنتخب.

وأشار فيتوريا إلى أن مواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري ستكون قوية، خاصة أنها أمام المصنف الثاني عالميًا، وذلك سيمثل مخاطرة كبيرة لكن كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد أنه سيعلن القائمة الثانية للمنتخب بعد نهاية الفترة الأولى تحسبا لوجود إصابات داخل المنتخب والمعسكر الثانى سيتواجد به المحترفون، مشيرًا إلى أنه يسعى للنزول بالأعمار السنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.