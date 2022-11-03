قمة المناخ COP 27.. كيرى: مصر تضرب مثالا لدول المنطقة فى الالتزام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إن برنامج "نُوَفِّي" أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي، ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر.

وتابع كيري "نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّـي"، لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP 27، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.