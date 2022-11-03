انطلاق «مبادرة ازرع» مع 100 ألف مزارع فى 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "ازرع" للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ووزارة الزراعة المصرية، وذلك من خلال زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع عدد 100 ألف مزارع، فى محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة والدقهلية والقليوبية والفيوم.





وعبر الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن سعادته الكبيرة بإطلاق المبادرة وقال: "مبادرة "ازرع" تعكس قدرة الدولة المصرية والمجتمع المدنى على حماية الأمن الغذائى المصرى، ونساهم بكل طاقتنا وخبراتنا، كما نعتز بالعمل مع التحالف الوطنى ووزارة الزراعة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: "نستهدف من مبادرة ازرع زراعة مساحة 150 ألف فدان من محصول القمح، من خلال العمل مع 100 ألف مزارع على مستوى محافظات العمل للمبادرة من القمح فى 8 محافظات للتوسع فى زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح بالمحافظات المستهدفة، من خلال توفير التقاوى عالية الجودة والمعتمدة من خلال التعاون فى تنقيذ المبادرة، بالتعاون مع وزراة الزراعة المصرية، وتأتى المبادرة فى إطار التعاون المشترك بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كشريك فى التحالف، وقدراتها على النهوض بالمزارع المصرى، والعمل على تحقيق الأمن الغذائى من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، والتى انطلقت اليوم الخميس بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا وكوم أشفين بمحافظة القليوبية".

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "شارك اليوم فى احتفالية إطلاق مبادرة "ازرع" نحو 3000 مزارع من محافظة المنيا و1500 مزارع من محافظة القليوبية، بجانب تنفيذ المدارس الحقلية فى باقى محافظات المبادرة للعمل على دعم المزارعين فنيا من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فى زراعة محصول القمح مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج لمحصول القمح، بحضور ممثلى التحالف الوطنى للعمل التنموى، ووزارة الزراعة ولفيف من قيادات وزارة الزراعة بالمنيا وهيئة الإرشاد الزراعى و مديرى الإدارات الزراعية ولفيف من السادة الحكوميين المهتمين بالمجال الزراعى".