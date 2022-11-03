تجهيزات مستشفى هيئة الرعاية الصحية الميدانى بمؤتمر المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، إنفوجرافًا كشفت فيه عن استعدادها للتأمين الطبى لمؤتمر المناخ.





ومن أبرز الإجراءات التى اتخذتها الهيئة، أن المستشفى المصغر مقام داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات لتيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر على خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن 4 أسرٍة للاستقبال والطوارئ.

وشملت التجهيزات أيضًا 20 سريرًا عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 أسرٍة رعايات مركزة، فضلًا عن غرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كل الحالات الطبية والحرجة، ووحدة أشعة "سينية، تليفزيونية، مقطعية"، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية وصيدلية.

ويعمل على مدار 24 ساعة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر، وبالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ.