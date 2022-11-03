رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الشركات المصرية بمعرض CPhI العالمى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جناح الشركات المصرية المتخصصة فى مستلزمات تعبئة المستحضرات الدوائية؛ حيث تفقد جناح شركتى فرانك نو ايجيبت، وتيوب؛ وذلك فى ضوء حرص الهيئة على دعم مختلف الصناعات التكميلية لصناعة الأدوية، وأهمية التكامل الدائم بين مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة.





وشهدت مشاركة الهيئة بالمعرض عددا كبيرا من اللقاءات تستهدف فتح آفاق جديدة من التعاون الدولى، وتبادل الخبرات فى مجال صناعة الدواء؛ حيث التقى رئيس الهيئة، د. إسماعيل رهيمزاد، المسؤول عن شركة الكومبنى بأذربيجان، وذلك بحضور د. أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية؛ لمناقشة أوجه التعاون الخاصة بوضع آليات توزيع ونفاذ المستحضرات المصرية لأسواق أذربيجان، ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم التصدير، والتقت د. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بممثلى شرك BBT biotech، بحضور د. على الغمراوى، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو، لمناقشة الشراكة بين الشركتين، ومتابعة موقف مستحضراتهم الهامة بسوق الدواء المصرى.

كما اجتمع وفد الهيئة مع ممثلين من أعضاء دستور الأدوية الأمريكى USP، وهم د. كريستين زين، د. بنوات ريم؛ لبحث التعاون فى المجالات المختلفة، وتطوير العمل الرقابى طبقا للآليات المتبعة فى دستور الأدوية الأمريكى، وبحث أطر التعاون المشترك فى مجال المواد القياسية الأولية.

واجتمع د. محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، مع السيدة ميليسا والاس، مدير العمليات التجارية بشركة ثيرموفيشر العالمية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات، وخاصة فى مجال الأجهزة العلمية التى يتم استخدامها داخل معامل الهيئة، وفى اجتماع آخر مع د. جارى تشامبرز، ود. أوليفر كوبى، مسؤولى شركة SGS؛ تم مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة فيما يخص تحليل عينات مستحضرات التجميل، وذلك فى إطار إجراءات تسهيل مناخ الاستثمار فى مجال مستحضرات التجميل، من خلال منظومة الإدراج التى تم إنشاؤها حديثا داخل هيئة الدواء المصرية.

كما حرصت الهيئة على مشاركة وتشجيع تجربة شركات الدواء المصرية المتميزة، والعوامل الاستثمارية الجاذبة لهذا القطاع الهام والاستراتيجى، وكذلك دعم الهيئة الفنى والإجرائى للشراكات الاستراتيجية الهامة، والتى تنعكس على تعميق توطين الصناعة، وفتح أسواق تصديرية واعدة.

يأتى ذلك فى ضوء اتخاذ مصر خطوات هامة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية، ورفع تنافسية الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.