حياة كريمة فى أسوان.. فارس أول قرية صديقة للبيئة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور د.مصطفى مدبولى السيد رئيس مجلس الوزراء، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تكريم مؤسسة حياة كريمة عن دورها فى تأهيل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، لتصبح بذلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.





حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية بالتعاون المثمر بين كلا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة حياة كريمة والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، وذلك وفق مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار القرية. على أن يتم تعميم هذا النموذج مستقبلا فى قرى حياة كريمة.

جاء ذلك بمشاركة د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، د.محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة الوطنية للمبادرة، السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسلم الجائزة الدكتور جميل حلمى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة سارة البطوطى رئيس مجلس إدارة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والدكتور صلاح الحجاز رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، والأستاذة آية عمر رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت فعاليات المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتكريم أصحاب المشروعات المتأهلة فى المبادرة (سفراء المحافظات)، كما كرم مدبولى أصحاب المشروعات الـ 18 الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل فئة من الفئات الستة للمبادرة، والتى تميزت فى كونها تسهم فى تصميم وتنفيذ الحلول المناخية فى القطاعات المستهدفة.

كما كرم رئيس الوزراء الحاصلين على شهادة " ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية " فارس" بأسوان.