رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح الشركات المصرية المنتجة لمستلزمات التعبئة المشاركة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - تفقد أ.د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، جناح الشركات المصرية المتخصصة في مستلزمات تعبئة المستحضرات الدوائية؛ حيث تفقد جناح شركتي فرانك نو ايجيبت، وتيوب؛ وذلك في ضوء حرص الهيئة على دعم مختلف الصناعات التكميلية لصناعة الأدوية، وأهمية التكامل الدائم بين مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة.

وشهدت مشاركة الهيئة بالمعرض عددا كبيرا من اللقاءات تستهدف فتح آفاق جديدة من التعاون الدولي، وتبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء؛ حيث التقى رئيس الهيئة، د. إسماعيل رهيمزاد، المسئول عن شركة الكومبني بأزربيجان، وذلك بحضور د. أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية؛ لمناقشة أوجه التعاون الخاصة بوضع آليات توزيع ونفاذ المستحضرات المصرية لأسواق أزربيجان، ضمن مبادرة هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم التصدير، والتقت د. رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية بممثلي شرك BBT biotech ، بحضور د. على الغمراوي، رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو، لمناقشة الشراكة بين الشركتين، ومتابعة موقف مستحضراتهم الهامة بسوق الدواء المصري.

كما اجتمع وفد الهيئة مع ممثلين من أعضاء دستور الأدوية الأمريكي USP، وهم د. كريستين زين، د. بنوات ريم؛ لبحث التعاون في المجالات المختلفة، وتطوير العمل الرقابي طبقاً للآليات المتبعة في دستور الأدوية الأمريكي، وبحث أطر التعاون المشترك في مجال المواد القياسية الأولية.

واجتمع د. محمد عبد الله ، رئيس الادارة المركزية للرقابة الدوائية، مع السيدة ميليسا والاس، مدير العمليات التجارية بشركة ثيرموفيشر العالمية بأوروبا والشرق الأوسط و أفريقيا، وتناول الاجتماع بحث أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، وخاصة في مجال الأجهزة العلمية التي يتم استخدامها داخل معامل الهيئة، وفى اجتماع آخر مع د. جاري تشامبرز، و د. أوليفر كوبي، مسئولي شركةSGS ؛ تم مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والشركة فيما يخص تحليل عينات مستحضرات التجميل، وذلك في إطار إجراءات تسهيل مناخ الاستثمار في مجال مستحضرات التجميل، من خلال منظومة الإدراج التي تم إنشاءها حديثاً داخل هيئة الدواء المصرية.

كما حرصت الهيئة على مشاركة وتشجيع تجربة شركات الدواء المصرية المتميزة، والعوامل الاستثمارية الجاذبة لهذا القطاع الهام والاستراتيجي، وكذلك دعم الهيئة الفني والإجرائي للشراكات الاستراتيجية الهامة، والتي تنعكس على تعميق توطين الصناعة، وفتح أسواق تصديرية واعدة.

يأتي ذلك في ضوء اتخاذ مصر خطوات هامة نحو تعميق توطين الصناعات الدوائية، ورفع تنافسية الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.