القاهرة تفوز بالمركز الثانى بفئة مشروعات المرأة عن مشروع «الخردة باب رزق»

جدة - نرمين السيد - فازت محافظة القاهرة بالمركز الثانى بفئة مشروعات المرأة عن مشروع "الخردة باب رزق" ضمن المشروعات الـ 18 الفائزة على مستوى الجمهورية فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى قام بتوزيع جوائزها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم.





وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ خلال أيام تأتى ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة تعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة التى وجهت بها القيادة السياسية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل والتى تسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.

ومشروع "الخردة باب رزق" الذى تقدمت به الدكتورة وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومى للمرأة، يقوم على إعادة تدوير كافة الخامات المتاحة التى يتم التخلص منها كالأجهزة الكهربية القديمة، والبلاستيك، والمعادن، والأقمشة، والأخشاب، والكرتون، والورق، وفروع الشجر بعد تقليمها، واللوف وتحويلها للإستخدام فى صناعة الحلى والملابس والديكور.







ومن المقرر، عرض المشروعات الـ 18 الفائزة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها وفق معايير محددة من قبل لجنة التحكيم المُختصة من بين 162 مشروعاً تقدمت بها المحافظات تضم الفئات الستة للمبادرة، وذلك من إجمالي أكثر من 6 آلاف مشروع تقدم للمشاركة ضمن هذه المبادرة الوطنية.