قوى عاملة بورسعيد: حصول 56 عاملا بالقطاع الخاص على مستحقاتهم

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة ببورسعيد، يكشف عن نجاح المديرية فى الوصول لاتفاق يقضى بحصول 56 عاملا على مستحقاتهم اعتبارا من يوم الاثنين القادم، واستمرار العمل والانتاج داخل المصنع بصورة طبيعية.





وأكد عبد الونيس عبدالله مدير المديرية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار دور الوزارة ومديرياتها فى استقرار علاقات العمل بين طرفى الإنتاج، والسعى نحو حصول العمال بالقطاع الخاص على مستحقاتهم، وفى ضوء توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته فى هذا الشأن بأهمية استمرار الإنتاج مع الحفاظ على حقوق العمال.

وأوضح مدير المديرية، أن إدارة علاقات العمل بالمديرية قد انتقلت لمقر الشركة للتفاوض حول حقوق ومستحقات العمال، منوها إلى استجابة المسئولين بالشركة والموافقة على مطالب العمال واستمرار العمل والإنتاج بالشركة، والاتفاق على تنظيم ندوة توعوية داخل الشركة لشرح الحقوق والواجبات لطرفى الإنتاج طبقا للقانون.

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