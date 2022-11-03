تجهيزات واستعدادات مستشفى الرعاية الصحية الميدانى لتأمين مؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بالصور عن تجهيزات واستعدادات مستشفى هيئة الرعاية الصحية المصغر الميدانى (EHA FIELD HOSPITAL)، للتأمين الطبى لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والمقرر انعقاده fشرم الشيخ.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى إقامة المستشفى المصغر الميدانى داخل نطاق المركز الدولى للمؤتمرات، والذى سيشهد الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر العالمى المهم، لافتا إلى أهمية ذلك فى تيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن المستشفى المصغر الميدانى مجهز على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الطوارئ ومختلف الحالات الطبية الأخرى، وأنه مربوط إلكترونيا مع مركز التشخيص والإتصال الطبى عن بعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى لإتاحة تبادل الإستشارات الطبية بشأن الحالات التى من الممكن أن تترد على المستشفى الميدانى، وضمان تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة، ومطابقة لأحدث المعايير العالمية.

وتابع: أن المستشفى المصغر الميدانى مجهز بـ 4 أسرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلى، و4 أسرة عناية مركزة، بجانب غرفة عمليات متكاملة، وغرفة بها وحدة أشعة سينية وتليفزيونية ومقطعية، ومعملا للتحاليل الطبية، وصيدلية، مؤكدا الاستعداد التام للمستشفى على مدار 24 ساعة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، وتقديم خدمة طبية فائقة للمشاركين فى المؤتمر.

ولفت السبكى، إلى أنه يتم إنارة المستشفى المصغر الميدانى بالطاقة الشمسية، ويوجد بها مولد كهرباء للحالات الطارئة، ومولد غازات طبية، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر المناخ نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن المستشفى تمثل نقلة نوعية فى تقديم الخدمات والرعاية الصحية الوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.