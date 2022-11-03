وزير التربية والتعليم يطمئن على حالة الطالبة هنا أشرف التي أصيبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 04:27 مساءً - حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاطمئنان على حالة الطالبة هنا أشرف محمد محمد شحاتة، الطالبة بمدرسة الجلاء الابتدائية بإدارة ههيا التعليمية، والتي أصيبت بحالة إعياء شديدة خلال اليوم الدراسي وتم نقلها إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد فؤاد الرشيدى مدير المديرية، والأستاذ محمد رمضان وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الزقازيق.