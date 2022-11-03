الوطنية للإعلام تتوجه بالشكر للفنان القدير سيد رجب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 04:27 مساءً - تتوجه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بالشكر والتحية للفنان القدير سيد رجب لمشاركته بإهداء تعليقه الصوتي فى برومو خاص بمؤتمر المناخ ليعرض على شاشه التليفزيون و يتضمن توعية و توضيح لاسباب تغير المناخ وتأثيره على حياة البشرية ومصيرها .

حيث يأتي هذا البرومو المتميز في إطار ما تقدمة شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام من برموهات متعددة لرفع وعى المشاهد بالقضايا البيئية وفى مقدمتها قضية تغير المناخ ، وتنفيذ خطة مدروسة للبروموهات والتنويهات وتسليط الضوء على ورش العمل التي تعقد بمختلف المحافظات إستعداداً لهذا الحدث الكبير الذي تنظمة مصر ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية

وجدير بالذكر أن الهيئة قد أنهت كافة استعدادتها وايفاد سيارات البث والكاميرات الى مدينة شرم الشيخ حيث مكان انعقاد المؤتمر العالمي وتسخير كافة الإمكانيات التقنية و الفنيه رافعه شعار لا صوت يعلو فوق صوت COP27

وتعمل شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام على تقديم تغطية إعلاميـة متميزة لكافه فعاليات المؤتمر تليق بمكانة مصر وأهمية هذا الحدث العالمي الكبير