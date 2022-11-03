محافظ أسوان: اختيار ”فارس” قرية نموذجية يعكس جهود الدولة فى تطوير الريف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 04:27 مساءً - أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إختيار قرية فارس كأفضل قرية نموذجية صديقة للبيئة ، يأتي بفضل جهود الدولة والحكومة في إحداث نقلة حضارية ونوعية داخل الريف المصرى من خلال حزمة من المشروعات الضخمة سواء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو منظومة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المبادرات التي غير وجه الحياة في قرى المحافظة ومنها فارس .. جاء ذلك على هامش تكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمحافظ أسوان بمناسبة أختيار فارس كأفضل قرية صديقة للبيئة سيتم تعميم نموذجها على 175 قرية مصرية ضمن فعاليات مؤتمر ( المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء ، وأيضاً الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ورئيس لجنة التحكيم بالمبادرة ، كما شارك في الفعاليات عدد من المحافظين، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسئولين، وممثلي المجالس النيابية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية، وعدد من رؤساء الجامعات، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين ، وكشف اللواء أشرف عطية بأن قرية فارس أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة ، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئي ، موضحاً بأنه أثناء تنفيذ المشروعات الجارية لمبادرة حياة كريمة روعى إنشاء محطات للصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية ، وكذلك محطات للطاقة الشمسية ، بجانب تبطين وتأهيل الترع ، وأيضاً تجديد شبكات المياه وإنارة الشوارع والطرق الرئيسية بالطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات حكومية وزراعية وغيرها من المبانى الخدمية الصديقة للبيئة ، فضلاً عن زيادة المسطحات الخضراء بإقامة حديقتين ،ومساحات مخصصة للترفيه بمواصفات تناسب ذوى الهمم ، وكذا عدد من الخدمات الأخرى .