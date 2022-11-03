خلال المرحلة الخامسة.. "مستقبل وطن" يسلم للسائقين سيارات جديدة تعمل بالغاز ضمن "هدية الرئيس"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 03:30 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن، المرحلة الخامسة، ضمن مبادرة "هدية الرئيس"، الخاصة بمكافأة السائقين الملتزمين، باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، في محافظات "قنا- الشرقية- سوهاج- المنيا- الأقصر- الفيوم- الوادي الجديد- أسيوط".

وأكد حزب مستقبل وطن، علي استمرار مبادراته المجتمعية، التي تهدف إلي تفعيل رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك دعماً من حزب مستقبل وطن لفئة مهمة وعزيزة في المجتمع، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الإرتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

واستقبل سائقو السيارات الجديدة، الذين استبدلوا سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بالفرحة والسعادة والتهليل وتريد شعار "تحيا مصر.. تحيا مصر".