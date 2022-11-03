هشام آمنة : دورة تدريبية لمديري التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة التنمية المحلية للتنفيذ الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019 خلال الأيام القادمة....

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تنفذ الأسبوع القادم دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة ، و ذلك ضمن فعاليات الأسبوع التدريبى القادم ، وهو الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات ، و الذى يتضمن 3 دورات أخرى ، هى : دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت ، و دورة اساسيات إستخدام الحاسب والاوفيس ، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثانى على التوالى ، و يستفيد من هذه الدورات 115 متدرب من جميع المحافظات.

و أوضح اللواء هشام آمنة أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، مؤكدا علي أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة علي تقنين أوضاعهم ، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة ، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، و توفير بيانات كاملة حول المحلات العامة .

وأشار اللواء آمنة الى أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة و نطاق تطبيق القانون ، و التيسيرات التى يقدمها القانون ، و القرارات المنفذة للقانون و التى تتناول تصنيفات الأنشطة و المستندات المطلوبة و غيرها من القرارات ، و اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و استراتيجية الأمانة الفنية للجنة و اختصاصاتها ، و دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص ، و تشكيل المركز المختص بالتراخيص ، و الإشتراطات العامة و الخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء ، و الإشتراطات العامة و الخاصة لوزارتى البيئة و القوى العاملة ، و رؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص ، و نظام الترخيص بالاخطار و إجراءات الترخيص ، و الأحكام القضائية و العقوبات و الضبطية القضائية ، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملى عليها.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروعات السياسات السكانية بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت ، تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى تعمل بالمحافظات فى إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه وحدات السكان بالمحافظات للاسراع فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحسين حصائص السكان ، و الوقوف على أهم المشكلات التى تعترض قضية النمو السكانى المتزايد و الذى يلتهم جهود التنمية ، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية ، و تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية ، و قال أن الدورة تتناول إنشاء العروض التقديمية فى مجال السكان ، وصقل مهارات العرض ، و التطبيق العملى لذلك ، مشيراً الى دعمه الكامل لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية الذى تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة ، و قال أن الوزارة تنفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء و رفع مهارات منسقى السكان بالمحافظات بمركز سقارة ، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية ، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ، و رفع تقارير للسادة المحافظين لمتابعة الموقف السكانى بطريقة واضحة وعلمية .

وفي نفس السياق احتفل مركز سقارة بختام فعاليات 3 دورات تدريبية فى اطار الأسبوع ال 12 هى : "دورة خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات" و هى إحدى الدورات تدريبيبة جديدة التى يتم تنفيذها بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، اضافة الى دورتى اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية ، ودورة اللغة الانجليزية ، و استفاد من هذه الدورات 96متدربا من جميع المحافظات.