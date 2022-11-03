وزير الصحة يجتمع بـ غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبحضور عدد من قيادات، وذلك في إطار حرص الوزير على عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات المختلفة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومختلف الجهات المعنية لتفعيل المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض الاستشفاء والعلاج، وذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة «مصر 2030».

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للخدمات الصحية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، كما وجه الوزير بإعادة تفعيل المجالس الصحية بالمحافظات والمنوط بها التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في سرعة الحصول على التراخيص، فضلاً عن التحديات التي تواجه المستثمرين، للعمل على سرعة حلها، حيث تولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالتوسع في الاستثمارات في القطاع الصحي، وفقاً للخريطة الصحية للمحافظات وتحديد الاحتياجات وفقًا لمعدلات النمو السكاني بكل محافظة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحاً انه تم مناقشة اجراءات حصول المنشآت الطبية الخاصة على شهادات الاعتماد من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لإدراجها ضمن منظومة عمل التأمين الصحي الشامل الجديد في مختلف المحافظات.