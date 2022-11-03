وزير الصحة يناقش سبل ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومى للرعايات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، وبحضور عدد من قيادات، وذلك فى إطار حرص الوزير على عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات المختلفة لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزراة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص ومختلف الجهات المعنية لتفعيل المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للوافدين بغرض الاستشفاء والعلاج، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030.



وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة الخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للخدمات الصحية، والذى يهدف إلى توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى فى مستشفيات القطاع الحكومى والخاص، كما وجه الوزير بإعادة تفعيل المجالس الصحية بالمحافظات والمنوط بها التغلب على كل التحديات التى تواجه القطاع الصحى.



وتابع عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات التى تواجه القطاع الخاص فى سرعة الحصول على التراخيص، فضلا عن التحديات التى تواجه المستثمرين، للعمل على سرعة حلها، حيث تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالتوسع فى الاستثمارات فى القطاع الصحى، وفقا للخريطة الصحية للمحافظات وتحديد الاحتياجات وفقا لمعدلات النمو السكانى بكل محافظة.



ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل ربط مستشفيات القطاع الخاص بالمشروع القومى للرعايات والحضانات والطوارئ، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحا انه تم مناقشة اجراءات حصول المنشآت الطبية الخاصة على شهادات الاعتماد من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لإدراجها ضمن منظومة عمل التأمين الصحى الشامل الجديد فى مختلف المحافظات.