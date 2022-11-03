ابدأ.. الريف المصرى على خريطة التنمية الصناعية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" وضع الريف المصرى على خريطة التنمية الصناعية. وتتوسع الدولة فى التدريب المهنى وإعادة مفهوم القرية المنتجة، مع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، وتقنين أوضاع المصانع المتعثرة للمشاركة فى النهوض بالاقتصاد. كما تستهدف استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات، مع توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وتقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع.

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