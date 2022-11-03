مثلث ماسبيرو قبل وبعد الجمهورية الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - لا يتوقف الإزدهار المعمارى الذى تشهده مصر فى الآونة الأخيرة عند إنشاء مدن جديدة فحسب، بل يشمل أيضا تجميل القاهرة الخديوية والقضاء على العشوائيات، بما فى ذلك منطقة ماسبيرو.





وجاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو ليضيف واجهة حضارية إلى العاصمة ويغير خارطة المنطقة فى ظل الجمهورية الجديدة

وتبلغ المساحة الكلية لمنطقة ماسبيرو حوالى 75 فدانا، أما المساحة المستهدف تطويرها فتبلغ 40 فدانا، وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة المشروع، بينما يمتلك مجموعة من الأفراد 25% من مساحة الأرض، والمساحة المتبقية مملوكة لعدة شركات.

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