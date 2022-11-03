عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى: نحرص على المشاركة بمؤتمر المناخ وإنجاحه

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول الترتيبات الخاصة بمؤتمر COP27، وفى هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الأمريكى على حرص الولايات المتحدة على المشاركة فى المؤتمر، والعمل المشترك مع مصر من أجل نجاحه وتحقيق أهدافه فى مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، وهو ما أعرب الوزير شكرى عن التقدير له، مؤكداً على أن مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود الرسمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد بأن الحديث بين وزيرى الخارجية المصرى والأمريكى تناول أيضاً تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أعرب الوزير "بلينكن" عن تقدير الولايات المتحدة للجهود التى تبذلها مصر فى إطار دعم المسار الدستورى ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، متمنياً استمرار اضطلاع مصر بهذا الدور الهام.

كما تطرق الحديث إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد سامح شكرى لنظيره الأمريكى على أهمية الحفاظ على التهدئة فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطينى، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ومن ناحية أخرى، تناول الاتصال فى شق منه موضوعات حقوق الإنسان، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود المصرية المبذولة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطنى.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن وزيرى الخارجية أعربا فى نهاية الاتصال عن حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.