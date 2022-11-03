قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات السبت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته"، وذلك اعتبارا من السبت 5 -11-2022 الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.





وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان لزوم الربط على طـرد وسحب رافع أسوان بمنطقة مصر الجديدة، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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