محيى الدين: «COP27» يأتى فى ظل أجواء عالمية تستدعى حلولا مبتكرة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ فى شرم الشيخ، تأتى فى ظل أجواء عالمية تستدعى حلولا مبتكرة ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة وحظيت برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح محيى الدين، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واحدة من 3 مبادرات مهمة تبنتها الرئاسة المصرية، ولم يسبقنا إليها أحد وستكون المبادرة حدثا سنويا، ومع مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تأتى مبادرة لاعداد قائمة من مشروعات الأقاليم الخمسة عالميا وهى مبادرة فريدة أيضا تبتها الرئاسة المصرية، والمبادرة الثالثة هى مساندة الجامعات المصرية ومراكز البحوث فى الابتكار والبحث للمشروعات المرتبطة بالعمل المناخى، موجها الشكر فى هذا الصدد لكل الجامعات المصرية ومراكز البحوث لدعم مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

وأضاف محيى الدين، أن المبادرات الخضراء والذكية مرتبطة بالتنمية المستدامة فى مصر، مشيدا بقرار رئيس الوزراء لدعم هذه المبادرة وإقامتها سنويا.

وشدد على أن مصر تتمتع بالقدرة على المنافسة والاستقرار والقدرة على التجاوب مع المبادرات العالمية مثل هذه المبادرة وقد اتضح هذا جليا مع عدد المشروعات التى تقدمت لها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتى ترجمة لأهداف توطين التنمية المستدامة وعلى مستوى الاستثمار فهناك فرصا كبرى لهذه المشروعات التى تقدمت فى المسابقة، للتعاون مع اتحاد الصناعات والبورصة والمؤسسات الدولية من الخروج بها لآفاق أوسع، منوها بأن هذه المبادرات تتيح وضع خريطة ديناميكية للاستثمار فى المحافظات المصرية كما أنها فرصة لزيادة الاستثمار والتصدير وتحقيق مزيد من التطوير والابتكار، موضحا أن هناك فرصة لنقل هذه المبادرة من اطارها المحلى إلى الآفاق الدولية.

ووجه الشكر لكل الوزارات الداعمة لهذه المبادرة من لوزراء التنمية المحلية والتخطيط والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون الدولى وأيضا المجلس القومى للمراة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وبدوره قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، إن المبادرة تساهم فى وضع حلول ذكية وغير مسبوقة لمشكلات المناخ، مشيرا إلى أنها تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجرى اختيار 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات من كل محافظة، ليجرى فى النهاية اختيار 18 مشروعا فائزا، كما اختارت كل محافظة مشروعا ليكون سفيرا لها.

ولفت إلى وضع معايير واضحة لتقييم المشروعات، وتأهيل وتدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات انتهاء إلى اطلاق المبادرة وتلقى 6281 مشروعا من كل المحافظات.

وواصل بدر، أنه سيجرى منح الفائز بالمركز الأول 750 ألف جنيه، والثانى 500 ألف، والثالث 250 ألف جنيه، بالاضافة إلى دعم الامم المتحدة للمشروعات الـ18 الفائزة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، أطلق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية، وتشمل المبادرة 6 فئات من المشروعات هى المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وقدمت كل محافظة 6 مشروعات بواقع مشروع واحد عن كل فئة، وفى المرحلة النهائية جرى اختيار 3 مشروعات من كل فئة ليكون إجمالى المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية 18 مشروعا.

ومن المقرر عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ إلى جانب مشروع واحد عن كل محافظة يكون سفيرا لها.