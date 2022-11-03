استبدال السيارات القديمة.. مستقبل وطن يسلم «هدية الرئيس» للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب، استمرار مبادراته المجتمعية التى تهدف إلى تفعيل رؤى الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو الجمهورية الجديدة. وعبر عدد من المواطنين، عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه المبادرة، مؤكدين على تأييد الرئيس فى جميع قراراته.

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