وزير الداخلية يبحث مع القيادات الأمنية خطط تأمين مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - اجتمع محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.





وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمنى على كل الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية، والتى أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كل صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، موجها ضرورة التواجد الأمنى الميدانى فى إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل، فضلا عن إتخاذ كل التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكل محافظات الجمهورية، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمنى.

وأكد وزير الداخلية أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.