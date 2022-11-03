التضامن: لن ندخر جهدا لتطوير منظومة دمج الأطفال المعرضين للخطر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتورة فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر وممثلى المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والسفارة السويسرية بالقاهرة.

ويهدف مشروع "عدالة صديقة للطفل فى مصر" إلى دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل فى مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسى ودعم فعالية نظام عدالة الطفل المصرى من أجل حماية الأطفال فى تماس مع القانون بشكل أفضل، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD "بدعم مالى من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يهدف إلى مشاركة عالية المستوى من الجهات الوطنية المعنية لتعزيز التنفيذ الفعال لأهداف الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة فى مصر للأعوام 2018-2030، ويساهم المشروع فى تعزيز سيادة القانون واتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خاصة من خلال تبادل الخبرات بين النظراء وحوار السياسات مع الحكومة المصرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مسألة دمج الأطفال سواء المعرضين منهم للخطر أو من هم فى تماس أو نزاع مع القانون حظيت باهتمام بالغ من وزارة التضامن الاجتماعى، ولم تدخر الوزارة جهدا لتطوير ودعم المنظومة الخاصة بهم والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وكذلك منظمات المجتمع الأهلى الشريكة على دفع الجهود التى ترمى إلى تحسينها بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستهدف تطوير ودعم المنظومة من أجلهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتطلع إلى الاطلاع بعمق على تجربة بارناهوس والخبرات الدولية المقارنة لمعرفة أفضل سبل التأهيل النفسى والاجتماعى للأطفال فى تماس مع القانون والمعرضين للخطر للنظر فى الاستفادة من هذه التجارب.

وأضافت القباج أنه فى ضوء مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى عن منظومة الرعاية الاجتماعية، وبصفتها تشرف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعلى الأطفال فى تماس أو فى نزاع مع القانون، فقد بدأت الوزارة منذ العام الماضى بتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال سواء كان ذلك عن طريق تطوير بنيتها التحتية أو تطوير التشريعات واللوائح الخاصة بها أو عن طريق تقديم الدعم المالى والفنى.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت قريبا من تحديث مكاتب المراقبة الاجتماعية وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها تسمح بتعويض النقص الموجود حاليا بالجهاز الوظيفى لهذه المكاتب، استنادا إلى أهمية الوظائف والمهام والأهداف التى تعمل على تحقيقها هذه المكاتب، كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة ونتطلع لأن نقدم منهجية إدارة الحالة فى كافة القطاعات التى تتعامل مع الأطفال فى الوزارة والمديريات التابعة لها.

كما تم تطوير منظومة سياسة حماية الطفل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ووضع دليل إجرائى يحدد ماهيتها بشكل واضح وكيفية تطبيقها بما يوفر الحماية اللازمة لهؤلاء الاطفال.

وفيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، فيبلغ عددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية، والخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل فى تقديم التقارير الدورية للمحكمة، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل، وسعيا دؤوبا للاستثمار فيه وتقويمه، وتهتم وزارة التضامن الاجتماعى اهتماما بالغا بالعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصرى.

هذا وقد قامت الوزارة باقتراح إدخال تعديلات تشريعية على قانون الطفل بالتشارك مع الجهات المعنية وبعض الجهات الشريكة والذى يقوم على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال فى نزاع مع القانون وتحويل الطفل من المسار الجنائى إلى المسار التصالحى لاسيما فى حالة ارتكابه لجريمة بسيطة مع الفصل الواضح بين مؤسسات الأطفال فى نزاع مع القانون ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وتوقيع اتفاق تعاون مع منظمة التعاون الإيطالى لإنشاء وحدة العدالة الجنائية للأطفال داخل ديوان عام الوزارة ودعمها من أجل تطوير منظومة عدالة الأطفال وتدريب المراقبين الاجتماعيين بمعرفة خبراء إيطاليين فى مجال العدالة الجنائية للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للعدالة الجنائية للأطفال والتى شكلت من ممثلى كافة الجهات المعنية.

وقد رحبت الدكتورة فاليرى ليشتى رئيسة مكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا فى مصر بالمشاركة الفعالة من الشركاء المحليين مثل وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة والأطراف الدولية ممثلة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتبادل الخبرات مع النظراء الدوليين. وأضافت دكتورة ليشتى إن النهج التشاركى بين جميع الأطراف الفاعلة فى منظومة عدالة الطفل يمثل إطار يعزز فرص تحقيق عدالة صديقة للطفل وفقا للتوصيات والمقترحات التى تم التوافق عليها بين الأطراف المعنية.