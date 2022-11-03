القوى العاملة ببورسعيد تنظم ندوتين حول تمكين المرأة وحقوق العمال

جدة - نرمين السيد - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوتين تثقيفيتين فى مجالات دعم وتمكين المرأة، وحقوق العمال فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون المثمر بين شركة سوميتومو ايجيبت لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور 35 من العمال ومديرى الأقسام بالشركة.





وقال عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوات تهدف الى خلق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر، من خلال التوعية والإرشاد، مشيرا إلى أن الندوة الأولى ألقتها الكيميائية نادية وليم وتناولت موضوعات: المخاطر الفيزيائية فى بيئة العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتعريف بأهداف السلامة والصحة المهنية، أما الندوة الثانية ألقتها المحاضرة لمياء محمود، حول حقوق المرأة العاملة وواجباتها فى العمل فى إطار قانون العمل وقانون الطفل، والتعرف على أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين فى العمل.

وتفقد مدير المديرية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الاقليمى للموارد البشرية أقسام الإنتاج وذلك للتعرف على مراحله المختلفة وبيئة العمل، مع عرض مبسط من مدير الشركة المهندس أحمد غازى عن إمكانيات الشركة وحجم التطوير المستقبلى والتحديات التى تواجهها، وأثنى مدير الشركة على الدور الفعال لوزارة القوى العاملة فى الدور التوعوى الذى تقوم به، وعلى الجهد المتميز والبناء من خلال كل إدارات وأنشطة المديرية.