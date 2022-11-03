أبرزهم بايدن وكيرى.. حضور أمريكى رفيع المستوى فى «Cop27» بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين رفيعى المستوى، سيشاركون فى المؤتمر، يترأسهم المبعوث الرئاسى الخاص لشؤون المناخ، جون كيرى، الوفد الأمريكى، ووزير الخارجية أنتونى بلينكن، ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم، ووزير الزراعة توم فيلساك، ومستشار الأمن القومى جايك سوليفان، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور، ومدير وكالة حماية البيئة الأمريكية مايكل ريجن، ومدير مجلس الاقتصاد الوطنى براين ديز.

كما يضم الوفد عددا كبيرا من مسؤولى المنظمات الأمريكية، منهم: رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكى ورئيسة مجلس إدارته ريتا جو لويس، والمديرة التنفيذية لشركة تحدى الألفية أليس أولبرايت، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية إينو إيبونج، ورئيسة مجلس الجودة البيئية براندا مالورى، والمدير التنفيذى لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت نايثن، والمستشار الأعلى للرئيس بشأن ابتكارات وتطبيقات الطاقة النظيفة جون بوديستا، ومدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى ريك سبينراد، ومستشار شؤون المناخ القومى فى البيت الأبيض على زيدى.

وفى السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض، منذ أيام، زيارة الرئيس جو بايدن، مصر فى 11 نوفمبر؛ لحضور مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.