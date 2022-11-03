فحص 96 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات رئاسية فى سوهاج خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال النجار إن محافظة سوهاج، تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، منوها بأن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول المبادرات كافة لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية، شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الـ5 مبادرات شملت:

أولا: مبادرتا (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين):

وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ومبادرة (صحة الأم والجنين)، التى تقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف، وجرى فحص نحو 67 ألف سيدة خلال المبادرتين فى أكتوبر 2022.

ثانيا: مبادرة (السمعيات):

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصرى، التى جرى فيها فحص أكثر من 10 آلاف و300 طفل وذلك خلال شهر أكتوبر لعام 2022، وتهدف لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا: مبادرة (الاعتلال الكلوى):

تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وجرى فيها فحص نحو 18 ألفا و400 مواطن خلال شهر أكتوبر 2022، وتقدم المبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن، وأحدث بروتوكولات العلاج لإيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

رابعا: مبادرة (كبار السن، 65 سنة وما فوق):

وجرى فيها فحص أكثر من 400 مواطن من خلالها وذلك بـ4 مراكز كمرحلة أولى وهى (سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا)، التى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية.

وتشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

ويقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

ونوه وكيل وزارة الصحة بسوهاج بأن القيادة السياسية، سعت لتبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.