قوى عاملة بور سعيد: حملة تثقيفية بشأن”تمكين المرأة”وحقوق العمال في قانون العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوتين تثقيفيتين في مجالات دعم وتمكين المرأة ، وحقوق العمال في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين شركة سوميتومو ايجيبت لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد و مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور 35 من العمال ومديري الأقسام بالشركة.

وقال عبدالونيس عبد الله مدير المديرية أن الندوات تهدف الى خلق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر، من خلال التوعية والإرشاد ، مشيرا إلى أن الندوة الأولى ألقتها الكيميائية نادية وليم و تناولت موضوعات : المخاطر الفيزيائية فى بيئة العمل وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية ، والتعريف بأهداف السلامة والصحة المهنية ، أما الندوة الثانية ألقتها المحاضرة لمياء محمود، حول حقوق المرأة العاملة وواجباتها فى العمل فى إطار قانون العمل وقانون الطفل ،و التعرف على أهداف التنمية المستدامة ،و المساواة بين الجنسين فى العمل.

وقام مدير المديرية و أعضاء مجلس الإدارة والمدير الاقليمى للموارد البشرية بتفقد أقسام الإنتاج وذلك للتعرف على مراحله المختلفة و بيئة العمل ، مع عرض مبسط من مدير الشركة المهندس أحمد غازى عن إمكانيات الشركة و حجم التطوير المستقبلي و التحديات التي تواجهها، وأثنى مدير الشركة على الدور الفعال لوزارة القوى العاملة في الدور التوعوي الذي تقوم به ، وعلى الجهد المتميز والبناء من خلال كافة إدارات وأنشطة المديرية .