إعلان الميثاق الأخضر لهيئة الإسعاف المصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة تطبيقها بالفعل للميثاق الأخضر عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الأفرع بعدد يقارب 80 محطة طاقة شمسية قيد العمل بالفعل، بتكلفة تخطت 17 مليون جنيه، وبقدرة تشغيلية للمحطة الواحدة 3 ك.وات، وكان ترتيب المحطات بمحافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، أسوان ومطروح لكونها محافظات ذات بصمة بيئية فريدة.



وأوضحت الهيئة، أن التعمق فى تبنى النهج الأخضر ليشمل أشكال الحياة البرية والبحرية التى تنفرد بها بعض المحميات داخل مصر، وذلك ما تم فى التمركزات بمحميتى رأس محمد بجنوب سيناء ووادى الريان بالفيوم، حيث قامت بتأمين الكهرباء لهما بمحطتى طاقة شمسية، مع توعية الأطقم البشرية المتواجده هناك بضرورة ألا يمس نشاطهم وحراكهم ذلك التوازن البيئى الفريد بالمحميتين.

وأضافت الهيئة، أن المسيرة تمتد لتشمل نهر النيل واستخدام 11 لنش إسعافى بخلايا شمسية لتقليل الاعتماد على الوقود .



وتابعت: استمرارا لتنفيذ الميثاق الأخضر كان استخدام الاسكوتر الكهربائى الإسعافى صديق البيئة، هو السبيل لتخطى الطرقات المزدحمة بدون أى عادم أو ملوثات .

أما عن أسطول حياة كريمة الإسعافى ، تلك المبادرة التى استهدفت قلب الريف المصرى وقراه بحلول جذرية، أشارت الهيئة أنه بموجب هذه المبادرة الرئاسية تم التعاقد على اكبر دفعه سيارات إسعاف فى تاريخ المنظومة الإسعافية ككل، بعدد 1000 سيارة دفعة واحدة بمعايير أوروبية وبصناعة ألمانية وباشتراطات بيئية تراعى البعد البيئى للريف المصرى.



واستكملت هيئة الإسعاف: قد بدأت طليعة ذلك الأسطول منخفض الانبعاثات فى شق غمار قرى مصر وريفها، وتأتى التكنولوجيا الممزوجه بعلم إدارة الأزمات والكوارث لتحقق المعادلة التى كان يصعب تخطيها بسهولة وهى كيفية الوصول للمواطن صاحب الاستغاثة بأسرع وقت وبأقل نسبه عادم ممكنه .