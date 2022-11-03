ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين».. تقديم الخدمة لـ111 ألف سيدة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وأجرت الفحوصات اللازمة لـ111516 سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية فى ديسمبر 2020.





وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، وتستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدى ب HBV، ومرض الزهرى، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائى المناسب والحفاظ على الوزن المثالى فى فترة الحمل ومابعد الولادة.

وأضاف أنه يجرى تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وتوجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وأشار إلى التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية. وتابع أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبى للسيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبى، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، ويبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى عدد 358 نقطة.

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