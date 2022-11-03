منح شعار الجودة «الوسام» لـ264 وحدة صحية فى 18 محافظة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالى زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغت 5 ملايين و512 ألفا و872 زيارة، بإجمالى 570 ألفا و601 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 6 ملايين و928 ألفا و175 وسيلة بمختلف أنواعها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة قدمت خدمات، ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من خلال 675 قافلة صحة إنجابية، و5 ألاف و9 زيارات للعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى الحملات التنشيطية، جرى تنفيذهم بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، كما جرى عقد 3 آلاف و299 ندوة خلال القوافل والحملات، لافتًا إلى استفادة 766 ألفا و407 منتفعات جدد بخدمات تنظيم الأسرة المُقدمة بالمجان.

وتابع «عبدالغفار» أنه جرى تنفيذ 4 ملايين و228 ألفا و754 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث قدمن 247 ألفا و533 ندوة تثقيفية، للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع، كما جرى تحويل 270 ألفا و492 منتفعة إلى عيادة تنظيم الأسرة وعيادات التخصصات الأخرى.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تنفيذ 12 قافلة طبية سكانية فى مناطق عمل الجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظتى البحيرة والجيزة، وصرف الوسائل للمنتفعات بالمجان، كما تم تدريب 188 من فرق التمريض ومثقفى الأقران العاملات والعاملين بالمصانع فى محافظة الإسكندرية، على المشورة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأورد أنه جرى تنفيذ زيارتين لمحافظتى الإسكندرية، والإسماعيلية للتنسيق لتدريب مثقفى الأقران، ووضع خطة العيادات المتنقلة، بهدف التعريف ببرنامج دمج خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع منظومة صحة العاملين، وذلك بالتعاون مع ممثلى اتحاد الصناعات، وممثلى غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.

وقال «عباس» إنه جرى عقد 93 ألفا و177 ندوة، بنوادى المرأة، للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية، كما تم تدريب 67 ألفا و56 سيدة على بعض الحرف، التى تضمنت المشغولات اليدوية، ومصنوعات الجلود، وأعمال الخياطة، والتريكو، إلى جانب إقامة 425 معرضاً للمنتجات، أثناء القوافل والحملات لفتح أسواق جديدة لمنتجات المنتفعات.

ونوه بفتح 530 فصل لمحو الأمية بنوادى المرأة فى محافظات الجمهورية، وذلك إيماناً بأهمية تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وذكر «عباس» أنه جرى عقد دورات لتدريب 2045 من مقدمى الخدمة على أعمال تنظيم الأسرة، والسونار، وتقديم مشورة وخدمات وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض فى المستشفيات، علاوة على تدريب الرائدات ومشرفات الخطوط على برامج ومهارات الإشراف، ومشاركة المهام، وتنظيم الأسرة بعد الولادة، والدليل الإرشادى، كما تم تدريب 60 من مسئولات نوادى المرأة على أعمال تمكين المرأة المصرية.

وجدد الإشارة إلى عقد ورش عمل لعرض إنجاز المحافظات ببرنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وحدوث الإجهاض بالمستشفيات، ونظام الطبيب الزائر، ومناقشة التحديات لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وشدد على استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.