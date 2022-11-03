أخبار مصرية

تزامنا مع قمة المناخ .. قوى عاملة الدقهلية تنفذ مبادرة المناخ مسؤوليتي...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع شركة بترول بلاعيم وشركة الدقهلية للسكر ، بتنفيذ فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى التي أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 .

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن المبادرة شملت موضوعات حول : أهمية رفع الوعي البيئي و ضرورة وضع تصور لتنمية مهارات العاملين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تناولت أهمية الغلاف الجوي للأرض ومكوناته، فضلا عن تغيرات المناخ وأسبابه وآثاره، و السلامة والصحة المهنية وعلاقتها بالمناخ.

ألقى المحاضرات رجاء حسين، إسلام حمدي ، مدحت كامل، من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

و قامت شركة بترول بلاعيم بتقديم محاضرةعن تجربة نجاح في المحافظة علي المناخ والوصول الي بيئه نظيفة واقتراح نموذج مستقبلي فعال يتناسب مع البيئة ، وكذلك قامت شركة الدقهلية للسكر بتقديم محاضرة للتوعية بالمناخ واستخدام وسائل نظيفة للبيئة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا