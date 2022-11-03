تزامنا مع قمة المناخ .. قوى عاملة الدقهلية تنفذ مبادرة المناخ مسؤوليتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع شركة بترول بلاعيم وشركة الدقهلية للسكر ، بتنفيذ فعاليات مبادرة المناخ مسئوليتى التي أطلقتها وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية،وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بالتزامن مع عقد مؤتمر المناخ COP27 .

وقال ياسر سعيد مدير المديرية أن المبادرة شملت موضوعات حول : أهمية رفع الوعي البيئي و ضرورة وضع تصور لتنمية مهارات العاملين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما تناولت أهمية الغلاف الجوي للأرض ومكوناته، فضلا عن تغيرات المناخ وأسبابه وآثاره، و السلامة والصحة المهنية وعلاقتها بالمناخ.

ألقى المحاضرات رجاء حسين، إسلام حمدي ، مدحت كامل، من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

و قامت شركة بترول بلاعيم بتقديم محاضرةعن تجربة نجاح في المحافظة علي المناخ والوصول الي بيئه نظيفة واقتراح نموذج مستقبلي فعال يتناسب مع البيئة ، وكذلك قامت شركة الدقهلية للسكر بتقديم محاضرة للتوعية بالمناخ واستخدام وسائل نظيفة للبيئة.