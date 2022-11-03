السفير وائل أبو المجد: 100 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 40 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أكد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، حضور حوالي 100 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 40 ألف مشارك من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

وقال السفير وائل أبو المجد، في تصريحات صحفية، "لقد عمل فريق الرئاسة المصرية بلا كلل لخلق بيئة مواتية تفضي إلى مفاوضات ناجحة، بصفتنا مضيفين لمؤتمر الأطراف .. نحن حريصون على جلب ممثلي الدول وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم وتوفير الزخم المطلوب لمعالجة الإجراءات المطلوبة للتنفيذ العاجل والواسع النطاق للالتزامات والتعهدات المتعلقة بالمناخ".

وأضاف أن مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات (SHICC) سيشكل المنطقة الزرقاء الشاملة لمؤتمر COP27 .. مشيرا إلى أن المنطقة الزرقاء هي المكان الذي من المقرر أن تجرى فيه جميع المفاوضات بين المندوبين، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم قائمة طويلة من الأحداث الديناميكية من قبل الحكومات والمراقبين المعتمدين بما في ذلك دعاة الشباب والعلماء.

وتابع "أن المنطقة الخضراء التي تبلغ مساحتها 22500 متر مربع هي المكان الذي سيكون فيه لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم مساحة إضافية للحضور والمشاركة، ويهدف إلى تعزيز الحوار الشامل والديناميكي والمشاركة بين الجهات الفاعلة في مجال المناخ من خلال الأحداث والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات".

وأوضح أبو المجد أنه بعد افتتاح القمة، سيتم عقد العديد من الموائد المستديرة للتركيز على ستة مواضيع رئيسية هي التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.

وعلى هامش المفاوضات العالمية المقرر عقدها في مصر خلال المؤتمر ، حددت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين عدة أيام مواضيعية رئيسية تشمل فرص التعهدات الجماعية والمناقشات والموائد المستديرة والفعاليات الجانبية، هذه الأيام المواضيعية هي جزء من الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي الذي يمكن أن يعالج اختناقات وثغرات التنفيذ الحالية ، وتعميق المشاركة مع الشباب والنساء والمجتمع المدني والسكان الأصليين ، من بين آخرين ، في قلب المناقشات.

وتشمل مجالات التركيز الرئيسية الوعد بالابتكار والتقنيات النظيفة بالإضافة إلى مركزية المياه والزراعة في أزمة المناخ ، وفقدان التنوع البيولوجي ، وانتقال الطاقة ، وجهود إزالة الكربون والتمويل وسيتم تخصيص ثلاثة أيام للشباب والأجيال القادمة ، والمساواة بين الجنسين والمجتمع المدني ، ومساهماتهم ، والتحديات التي يواجهونها ، والحلول التي يقدمونها ، وكيفية تعميم مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ سياسات المناخ.

وقد أطلقت رئاسة مصر لـ COP27 العديد من المبادرات التي ستتم في المؤتمر، وتشمل هذه المبادرات ، المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم (SURGe) ، ومبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN)، العمل بشأن المياه والتكيف والقدرة على الصمود (AWARe) ، مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (سريع) ، مبادرة النفايات العالمية 50 بحلول عام 2050، مبادرة التحول في الطاقة العادلة والميسورة التكلفة في أفريقيا ، مبادرة الحياة اللائقة من أجل أفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ ، الاستجابات المناخية للاستدامة السلام (CRSP)، أولويات المرأة الأفريقية للتكيف مع المناخ (CAP) ، أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية ، تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي (ENACT).