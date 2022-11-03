تحت شعار من أجل ( هي ) مصنع 10 الحربى ) يكرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتقديم كافة أوجه الدعم للمرأة العاملة والحرص الدائم على تشجيعها .

قام المهندس / محمود أنور فوزى رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) بتنظيم إحتفالية تحت شعار " من أجل ( هى ) " للعاملات بالشركة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلة المرأة وعدد من رؤساء القطاعات .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذه الاحتفالية تأتى تكريمًا لدور السيدات العاملات بالشركة (مصنع 10 الحربى) وفى نفس الوقت دورها فى تقديم جيل يرتقى ببلده ويدفعه للأمام، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى شركاتها ووحداتها المختلفة.

وفى نهاية الإحتفالية حرص " فوزى " على نقل تحيات السيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لجميع العاملات كما وجه جميع العاملات بالشركة ليحافظن دائماً على كونهن أيقونات للنجاح كما قام بدعوتهن لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى وتحقيق أهدافه لكى يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية.