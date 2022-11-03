رئيس الوزراء يشهد افتتاح مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى افتتاح مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط.





وتفقد رئيس الوزراء معرض المشروعات المتأهلة ضمن المبادرة على مستوى الجمهورية. وشهد مدبولى خلال الاحتفالية فيلم تسجلى عن المبادرة.. وسيتم خلال المؤتمر إعلان النتائج النهائية للمشروعات الفائزة فى المبادرة، والتى ستشارك فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ. تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا، ولتنفيذ ماجاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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