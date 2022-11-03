عاجل.. الخارجية تحذر المواطنين من السفر البرى إلى بوركينافاسو

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين من السفر عبر جميع الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البرى بين المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظراً لخطورة الوضع خارج تلك المدن.





وذلك فى إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التى تمر بها دولة بوركينافاسو. كما حثت وزارة الخارجية، المواطنين على تجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلاً، مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات. هذا، ويرجى من المواطنين قصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.

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