أخبار مصرية

وزارة الخارجية تحذر المواطنين المصريين من السفر البري إلى دولة بوركينافاسو

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - في إطار الأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها دولة بوركينافاسو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين المصريين من السفر عبر كافة الطرق البرية من وإلى دولة بوركينافاسو، وتجنب السفر البري بين كافة المدن البوركينية، أو التواجد خارج العاصمة واجادوجو والمدن الكبرى، نظراً لخطورة الوضع خارج تلك المدن.

كما تحث وزارة الخارجية السادة المواطنين على تجنب ارتياد المناطق الشمالية من بوركينافاسو، ومناطق الساحل والشرق والغرب، والإقلال من التحركات غير الضرورية ليلاً، مع أهمية تجنب مناطق المظاهرات. هذا، ويرجى من السادة المواطنين قصر السفر إلى بوركينافاسو على الضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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