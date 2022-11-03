مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير التيجراى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - رحب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليوم ٣ نوفمبر الجارى باتفاق وقف العدائيات الذي تم التوقيع عليه فى جنوب إفريقيا أمس، بين حكومة اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة وجبهة تحرير التيجراى، بعد محادثات سلام دامت لقرابة العشرة أيام.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص تمنيات جمهورية مصر العربية بأن يسهم الاتفاق فى إحلال السلام الدائم فى إثيوبيا، وأن يتيح الفرصة لحكومة وشعب اثيوبيا الشقيق لإزالة آثار النزاع ومعالجة أسبابه، و لتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعي. وأكد السفير أبو زيد علي أن إحلال السلام فى إثيوبيا يُعد أملاً ومطلباً لجميع شعوب القارة الإفريقية نظراً لاهمية ذلك فى تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار فى القارة، وفى منطقة شرق إفريقيا علي وجه الخصوص.

ومن ناحية أخرى، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية شكر وتقدير جمهورية مصر العربية للجهود التي بذلها الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى، رئيس نيجيريا السابق " أولوسيجين أوباسانجو، وأعضاء فريق الاتحاد الافريقى رفيع المستوى لعملية السلام الاثيوبية، وأعضاء فريق الحكماء التابع للاتحاد الافريقى، علي ما بذلوه من جهد فى سبيل التوصل الي هذا الاتفاق. كما وجه الشكر لرئيس دولة جنوب افريقيا وحكومة بلاده علي استضافتهم لهذه المحادثات.