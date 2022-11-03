طلاب جامعة القاهرة من ذوى القدرات الخاصة يشاركون في حاضنة أعمال Good...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - شارك عدد من طلاب جامعة القاهرة من ذوي الإعاقة، في حاضنة أعمال "Good Will" المخصصة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.

وتضمنت المشاركة حضور الطلاب ندوة تعريفية وتدريبًا ومسابقة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم رواد الأعمال من أصحاب الإعاقات لإنشاء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة، وجائزة لأفضل مشروع للمشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بدبي في الفترة من 15-17 نوفمبر 2022 بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو للترويج والاستثمار والتكنولوجيا في البحرين.

وتعمل جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، على رعاية طلابها من ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، وتتيح لهم حزمة من الخدمات المتكاملة أثناء سنوات دراستهم الجامعية، باعتبار أن ذوي القدرات الخاصة هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم؛ للإسهام في تنمية قدراتهم إيمانًا من الجامعة بضرورة استثمار هذه القدرات لخدمة المجتمع من خلال تضافر جهود مختلف جهات الدولة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة بهدف تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة مميزة لطلابها ذوي القدرات الخاصة، وتوفير الخدمات التدريبية لهم، وتذليل العقبات بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.