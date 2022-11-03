المجتمع المدني يضع لمساته النهائية.. والجمعيات الأهلية تستعد للمشاركة بمجموعة من الفعاليات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - جمعية تواصل تشارك فى المنطقة الخضراء بمعرض للمنتجات اليدوية من مخلفات أشجار الموز فى إطار مشروعها "بانانا آرت".

المشروع يعمل على حل مشكلة المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل للمرأة فى قري سوهاج.. ويتم تصنيع ماكينة يدوية بسيطة تقوم بعملية تدوير مخلفات شجر الموز واستخراج الألياف واستخدامها فى صناعة حقائب اليد وأطقم المكتب والمفارش والأثاث والورق والأجندات وغيرها بجودة عالية واتقان.

بدأ المجتمع المدنى فى وضع لمساته النهائية للمشاركة فى قمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، واستعدت الجمعيات الأهلية بمجموعة من الفعاليات والأحداث الجانبية والندوات والمعارض، ومنها جمعية تواصل والتى تشارك فى المنطقة الخضراء بمعرض للمنتجات اليدوية من مخلفات أشجار الموز فى إطار مشروعها "بانانا ارت" أو "فن الموز"، والتى تعمل على حل مشكلة المخلفات الزراعية وتوفير فرص عمل للمرأة فى القري الفقيرة بسوهاج، حيث تم تصنيع ماكينة يدوية بسيطة تقوم بعملية تدوير مخلفات شجر الموز واستخراج الألياف التى تم استخدامها فى صناعة حقائب اليد وحافظات التابلت و أطقم المكتب والمفارش والأثاث والورق والأجندات وغيرها وبجودة عالية واتقان.

وقد فاز مشروع فن الموز لتواصل مؤخرا بالجائزة الأولى فى مسابقة حملة "مناخ مستدام" التى اطلقتها مؤسسة مصر الخير تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى.

وعبر محمد يسري مدير الجمعية عن سعادة فريق عمل "بانانا آرت" بالجائزة التى تتوج رحلة جادة مع التمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير فرص عمل خضراء تحسن البيئة وتخلصها من المخلفات الزراعيه، مؤكدا على العمل على التطوير الدائم للمنتجات.

واشار إلى قيام الجمعية بالتعاون مع جامعة سوهاج بإجراء عدد من الأبحاث والتجارب لقياس مدى قوة ومتانة ألياف سيقان أشجار الموز وتقبلها للألوان وتأثير أشعة الشمس.

والجدير بالذكر أن مصر تعد الاولى عربيا وافريقيا فى زراعة أشجار الموز فى مساحة تقدر بـ ٨٣ ألف فدان وتنتج هذه المساحات مخلفات تصل لمليون و ٦٥٠ ألف طن سنويا والنصيب الأكبر فى محافظات الصعيد اسيوط وسوهاج وقنا واسوان والتى تضم حوالى ٢٧ ألف فدان تنتج حوالى ٥٠٠ ألف فدان وذلك بناء على تقرير وزارة الزراعة ٢٠١٨ وتمثل مخلفات أشجار الموز مشكلة كبيرة للبيئه والمزارع ويتم التخلص منها احيانا بالحرق أو الالقاء فى الترع والمصارف

وتشارك تواصل فى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمعرض لمنتجات مشروعها "بانانا آرت".