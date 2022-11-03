وزير الصحة يشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي السابع للمعهد القومي للأورام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأربعاء، في فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي السابع للمعهد القومي للأورام، بجامعة القاهرة، تحت شعار (60 عامًا من الريادة بطب الأورام)، والمقام في الفترة من 2 يوم وحتى 4 نوفمبر 2022، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال - كلمته الافتتاحية – أن المعهد القومي للأورام، يُعد صرحًا طبيًا كبيرًا بمجال طب وجراحة الأورام، مؤكدًا على أن أهميته تتمثل في تبادل الأراء العلمية والأبحاث الطبية بهذا الملف، وذلك للوصول إلى أفضل طرق لعلاج مرضى الأورام، واتباع أحدث النظريات العالمية فى هذا المجال بما يخدم مصلحة المريض، وحصوله على خدمة طبية ذات جودة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد على دور المعهد، حيث يعد من أعرق المنشآت الطبية التي تقدم خدماتها الصحية بتخصص طب الأورام على مدار 60 عامًا، وذلك منذ نشآة المعهد، لافتًا الى أن المعهد يضم أفضل الكوادر من الأطباء وفرق التمريض.

وأضاف أن الوزير، أكد حرص وزارة الصحة والسكان، على التنسيق المستمر مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق التكامل بالمنظومة الصحية، ويعود بالنفع على متلقى الخدمات الصحية، بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية، تُعد درعًا أساسيًا بمنظومة القطاع الصحي بمصر.

وقال إن الوزير، أكد أهمية استمرار التعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالي فى مجالات تدريب الأطباء بكافة التخصصات الطبية وعلى رأسها طب وجراحة الأورام، بالإضافة إلى آليات التعاون بين الوزارتين لإرسال بعثات ووفود طبية للخارج، لرفع كفاءتهم وثقل خبراتهم الطبية.

وأوضح، أن المؤتمر، بمثابة إضافة كبيرة للأطباء المشاركين بتخصص طب الأورام، حيث يقدم المؤتمر جلسات علمية وتناظرية عن بُعد، يُحاضرها أفضل المتخصصين والاستشاريين بهذا الملف، بمختلف دول العالم، وذلك للتعرف على أحدث الأساليب المتبعة في تشخيص مرضى الأورام.