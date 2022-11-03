الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة بمحافظات مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 479 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بني سويف لاستخدامها فى إقامة جبانة للمسلمين عليها.

وقرار رقم 480 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 55 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية العين السخنة بمحافظة السويس لصالح القوات المسلحة.

وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 487 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الحيبة مركز الفشن لاستخدامها فى إقامة مجمع استشفائي بيئي متكامل.

وقرار رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة لاستخدامها في بعض الأغراض.

وقرار رقم 483 لسنة 2022 باستنزال 25 فدانًا ناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء من الأراضى المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرارر رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجيستية.

وقرار رقم 484 لسنة 2022 باستبدال نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2020 بنص آخر.