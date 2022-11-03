الوزراء: 43.1% من المواطنين يرون خطورة تغير المناخ على مصر

جدة - نرمين السيد - أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا لرأى المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر، للوقوف على رؤيتهم ووعيهم بقضية تغير المناخ، ومدى خطورتها على مصر والعالم أجمع، وذلك خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر الماضى.





وقال المركز إن هذا الاستطلاع يأتى من منطلق إيمانه بأهمية قضية تغير المناخ، واعتبارها قضية حاسمة، فى ضوء آثارها السلبية المتوقعة عالمياً ومحلياً سواء على صعيد تغيرات الطقس الحادة التى تهدد الأمن الغذائى العالمى، أو على صعيد تزايد خطر الفيضانات الكارثية، وهو ما قوبل باهتمام شديد من معظم دول العالم، وكان أحد أهم صوره إجراء قمم المناخ ومنها (cop 27) التى ستعقد بشرم الشيخ للعمل على التقليل من مسببات التغير المناخى، ومحاولة التكيف مع تأثيراته.

وأضاف أن 56% من المصريين المبحوثين بالعينة، على علم بأزمة تغير المناخ وحدوث ارتفاع أو انخفاض فى درجات الحرارة بسبب الفيضانات أو الجفاف على مستوى العالم، مقابل 43.5% ليسوا على علم بها، خاصة بين صفوف الشباب والمستويات التعليمية البسيطة، فيما لم يستطع 0.5% التحديد.

وبحسب المركز، رأى 43.7% من المصريين المبحوثين بالعينة أن المتسبب الأساسى فى تغيير المناخ هو التدخلات البشرية وأنشطة الإنسان المنتجة للغازات الدفيئة، مقابل 35.6% يرون أن هذا التغير هو نتاج تغييرات طبيعية تحدث على سطح كوكب الأرض، على صعيد آخر، يرى 2.7% من المواطنين أن تغير المناخ هو نتاج اتحاد كل من التغييرات الطبيعية والتدخلات البشرية الخاطئة، فيما لم يستطع 18% التحديد.

وذكر أنه فيما يتعلق برؤية المواطنين لمدى خطورة تغير المناخ على مصر على مقياس من صفر إلى 10، -بحيث يعنى الصفر أن تغير المناخ لا يمثل أى خطورة على مصر، والعشرة أنه يمثل خطرًا كبيرًا- فقد رأى 43.1% من المواطنين بالعينة أن تغير المناخ يمثل خطراً على مصر (28.3% منهم قيموا خطورته على مصر بدرجات تتراوح ما بين 5 وأقل من 8 درجات، و14.8% منهم قيموه بدرجات تتراوح ما بين 8 و10 درجات)، فيما رأى 21.6% من المواطنين بالعيّنة خطورته على مصر بأقل من 5 درجات.

ولفت إلى أنه فى ضوء التخوف السنوى من اشتداد البرودة نتيجة لتغير المناخ، والموجات الباردة التى تشهدها البلاد، تضمن الاستطلاع سؤالاً للمواطنين حول توقعاتهم للشتاء القادم فى مصر، حيث أبدى 60.5% من المواطنين بالعينة توقعات بأن يكون الشتاء أكثر برودة هذا العام مقارنةً بشتاء العام الماضى، مقابل 3.9% فقط يتوقعون أن يكون هذا الشتاء أقل برودة، كذلك توقع 8.1% من المواطنين بالعيّنة ألا يحدث أى تغيير فى طقس الشتاء القادم؛ حيث يتوقعون أن يكون الشتاء القادم مماثلاً فى برودته للشتاء الماضى، فى حين لم يستطيع التحديد 27.5% من المواطنين بالعينة.