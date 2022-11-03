جدة - نرمين السيد - وجهت القيادة السياسية، بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود حياة كريمة فى هذا الصدد: وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إنه فيما يخص تطوير الأسواق (الرسمية -العشوائية) على مستوى المحافظات فقد تم تكليف المحافظات برفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى (نموذج موحد للأسواق) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظة ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات. كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. تشييد 196 سوقا حضارية فى 20 محافظة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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